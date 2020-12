Coronavirus, in Lombardia 4533 nuovi positivi e 147 decessi

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi, venerdì 4 dicembre. Tamponi effettuati: 42.276 totale complessivo: 4.222.113; nuovi casi positivi: 4.533 (di cui 453 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 284.073 (+6.015), di cui 6.155 dimessi e 277.918 guariti; in terapia intensiva: 822 (-14); ricoverati non in terapia intensiva: 6.792 (-233); decessi, totale complessivo: 22.773 (+147). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.463, di cui 580 a Milano città; Bergamo: 242; Brescia: 442; Como: 337; Cremona: 122; Lecco: 121; Lodi: 89; Mantova: 268; Monza e Brianza: 461; Pavia: 280; Sondrio: 82; Varese: 490.