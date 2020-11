Milano

Venerdì, 6 novembre 2020 - 17:35:00

Coronavirus in Lombardia: 9.934 nuovi casi e 131 decessi Nuovo record di positivi registrati in un giorno in Lombardia. Oggi ci sono stati 9.934 casi di coronavirus e 131 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono stati 18.118. I tamponi effettuati sono stati 46.401, per un totale di 3.172.359. Ieri, a fronte di 41.544 tamponi, c'erano stati 8.822 casi e 139 morti.