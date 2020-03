Coronavirus in Lombardia, Fontana: "Misure rigorose almeno sino a metà aprile"

"Le indicazioni che mi arrivano e' che stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo mantenendo quella linea che non e' piu' in salita e non e' ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione" del contagio. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus.

"Si devono mantenere misure rigorose", ha aggiunto. Sui tempi delle misure, Fontana ha precisato: "Penso che comunque si debba parlare di almeno la meta' di aprile. Lo dovro' concordare con gli altri presidenti di Regione. Siamo in una fase positiva ma dobbiamo solidificarla".

Fontana: "Fondi per il pagamento del mutuo"

"Nel pomeriggio avremo una riunione di giunta importante. L'assessore Piani ha messo a disposizione 16 milioni di euro per i nuclei familiari con un reddito Isee pari o inferiore a 30 mila euro per il sostegno al pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa". I fondi, ha aggiunto Fontana, serviranno anche per l'acquisto di materiale tecnicologico per i giovani "che non sono in possesso di un computer e devono acquisirlo per seguire le lezioni online".