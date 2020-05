Coronavirus, in Lombardia oggi 68 decessi e 364 nuovi casi

In Lombardia a oggi, 11/5, i casi positivi sono in tutto 81.871 (+364), ieri 81.507 (+282), l'altro ieri: 81.225 (+502). I decessi salgono a 15.054 (+68), ieri: 14.986 (+62), l'altro ieri: 14.924 (+85), In terapia intensiva ci sono 341 pazienti (-7), ieri: 348 (+18), l'altro ieri: 330 (-70). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.397 (-31), ieri: 5.428 (-107), l'altro ieri: 5.535 (-167). I tamponi effettuati in totale sono 492.642 (+7.508), ieri: 485.134 (+7.369), l'altro ieri: 477.765 (+11.478). Questi i casi per provincia: BG: 11.791 (+50), ieri: 11.741 (+24), l'altro ieri: 11.717 (+46). BS: 13.620 (+70), ieri: 13.550 (+44), l'altro ieri: 13.506 (+46). CO: 3.504 (+8), ieri: 3.496 (+16)l'altro ieri: 3.480 (+10). CR: 6.250 (+2), ieri: 6.248 (+6), l'altro ieri: 6.242 (+23). LC: 2.536 (+50), ieri: 2.486 (+4), l'altro ieri: 2.482 (+34), LO: 3.277 (+6), ieri: 3.271 (+7),l'altro ieri: 3.264 (+42). MB: 5.074 (+19), ieri: 5.055 (+9), l'altro ieri: 5.046 (+31).MI: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano citta', ieri: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta', l'altro ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano citta'. MN: 3.251 (0), ieri: 3.251 (+1), l'altro ieri: 3.250 (+13). PV: 4.801 (+24), ieri: 4.777 (+35),l'altro ieri: 4.742 (+38), SO: 1.288 (+1), ieri: 1.287 (+7), l'altro ieri: 1.280 (+4).VA: 3.196 (+14), ieri: 3.182 (+18), l'altro ieri: 3.164 (+16)