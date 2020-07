Coronavirus in Lombardia: otto decessi e 71 nuovi positivi

Sono 77 i nuovi casi di positivita' accertati in Lombardia con 9545 tamponi effettuati per un totale complessivo un milione 142 mila 932 esami dall'inizio della pandemia. Di questi 77, 15 positivi sono emersi a seguito di test sierologici e 16 risultano 'debolmente positivi'. I guariti/dimessi sono 70.297 (+277) di cui 68.199 guariti e 2.098 dimessi mentre in terapia intensiva rimangono 31 persone, due in piu' rispetto a ieri e i ricoverati non in terapia intensiva sono invece 160 (-13). Sono otto i decessi per un totale complessivo di 16.748. I nuovi casi per provincia vedono 6 casi a Milano di cui 5 a Milano citta'. Nelle altre province Mantova con 27 e Bergamo a 21 nuovi positivi sono le piu' colpite, Brescia 6; Como 1, Cremona 6; Lecco 1, Lodi 0 e Monza e Brianza: 7. Pavia e Sondrio non hanno nuovo malati e Varese ha solo 1 nuovo caso.