Coronavirus, in servizio nuovi giovani agenti a Milano

Sono entrati in servizio i nuovi giovani agenti della polizia locale di Milano, che hanno concluso il loro periodo di formazione. Quarantasette uomini e 15 donne, per un totale di 62, da oggi affiancheranno i colleghi piu' esperti nelle verifiche per il rispetto delle disposizioni in materia di Coronavirus. Le assunzioni erano gia' state annunciate per potenziare il presidio del territorio da parte dei 'ghisa', in affiancamento alle altre forze di polizia