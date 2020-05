Coronavirus, Lombardia +293 casi positivi. I decessi in 24 ore sono +57

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi in Lombardia: oggi si attesta al 1,5%. Questi i dati del venerdi' 22 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri: i tamponi effettuati sono 19.028 (totale complessivo 641.593), attualmente i positivi sono 25.933 (-782), il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardiadall'inizio della pandemia ad oggi è 86.384. I nuovi casi positivi sono 293 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri, il piu' basso in assoluto). I guariti/dimessi sono +1.018 (totale complessivo 44.667), in terapia intensiva ci sono -19 pazienti (totale complessivo 207), i ricoverati non in terapia intensiva sono -91 (totale complessivo 4.028). I decessi sono 57 (totale complessivo 15.784). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: MI 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano citta', BG 12.732 (+51), BS 14.345 (+19), CO 3.713 (+35), CR 6.374 (+9), LC 2.706 (+6), LO 3.392 (+5), MN 3.310 (+2), MB 5.409 (+13), PV 5.151 (+46), SO 1.407 (+3), VA 3.446 (+23). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. (SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA).

"Il numero dei casi positivi - spiega Astuti - è 293, poco più basso di quello comunicato ieri, però il numero dei tamponi è cresciuto, quindi è positivo vedere un minor numero di casi positivi. Si conferma comunque il trend in diminuzione a livello settimanale.Il numero di tamponi dichiarati supera i 19’000. Però ce ne sono ben più di 7500 ancora in valutazione. Quindi il numero di tamponi effettivi è decisamente inferiore, poco più di 15’000 (19’000 dichiarati meno 7500 in corso oggi + 3500 in corso ieri = 15’000 circa)!Il numero dei decessi giornalieri rimane stabile; oggi sono 57. Si conferma il trend discendente su base settimanale: quest’ultima settimana sono 373 contro i 572 della settimana precedente."

"Sembra che stiamo giocando - continua Astuti - su un’altalena: il numero dei tamponi giornaliero oscilla tra 5 e 20mila test; il numero delle analisi in corso oggi raggiunge un nuovo record: più di 7500; non sappiamo quanti tamponi sono stati fatti nelle diverse province; non sappiamo quali fasce di popolazione sono state sottoposte a tampone e a test; non sappiamo da dove arrivano i nuovi casi e l’analisi qualitativa più volte richiesta non è mai stata effettuata."

"Dopo 88 giorni di lockdown, non c’è ancora un governo regionale capace di organizzare una risposta degna di questo nome", conclude Astuti.

Qui la dashboard coi dati interattivi.