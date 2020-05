Coronavirus, Lombardia: aumentano i guariti. Crollo dei contagi a Milano (+8)

In Lombardia al 20 maggio su 11.508 tamponi effettuati in un giorno (per un totale complessivo di 607.863 tamponi), si registrano 294 nuovi casi positivi. In tutto attualmente i positivi sono 26.671 (-620), mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 85.775. I guariti e dimessi sono 849 per un totale di 43.442. In terapia intensiva i pazienti ricoverati scendono di 13 unità (totale complessivo 231). I ricoverati non in terapia intensiva sono -145 (totale complessivo 4.281). I decessi sono 65 (totale complessivo: 15.662). Questi i casi per provincia: MI 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano città, BG: 12.633 (+26), BS: 14.249 (+50), CO: 3.660 (+14), CR: 6.350 (+15), LC: 2.691 (+4), LO: 3.380 (+11), MN: 3.300 (+6), MB: 5.388 (+50), PV: 5.082 (+35), SO: 1.383 (+5), VA: 3.413 (+12). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DAI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA )

"Il numero dei casi positivi - commenta il consigliere Astuti - è 294, meno di ieri, ma con meno tamponi è naturale aspettarsi un minor numero di casi positivi. Si conferma comunque il trend in diminuzione a livello settimanale.Il numero di tamponi torna a scendere rispetto a ieri: oggi sono solo 11’500 circa. I tamponi comunicati nell’ultima settimana sono poco più di 83’000, meno degli 84’000 circa comunicati nella settimana precedente. In ogni caso pochi rispetto a un qualsiasi obiettivo ragionevole per una regione come la Lombardia.La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) rimane tra il 7% e l’8%. Un dato che è comunque positivo, rafforzato anche dal fatto che, nelle persone «nuove» la percentuale dei positivi rimane sotto il 5%.Il numero dei decessi giornalieri cresce di nuovo; oggi sono 65. Si conferma il trend discendente su base settimanale: quest’ultima settimana sono meno di 500 contro i quasi 600 della settimana precedente. Quasi tutte le province confermano il trend discendente, soprattutto se si considerano i dati su base settimanale. Destano qualche incertezza i dati di Bergamo, Monza e Pavia che dimostrano una risalita rispetto ai valori di due settimane fa."

