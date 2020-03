Coronavirus, Milano chiude, Parigi continua con le sfilate della fashion week

Mentre a Milano la parola d'ordine è cautela e prevenzione per cui eventi, rassegne, fiere e iniziative vengono annullate o rimandate, a Parigi si prosegue come sempre: nessuna modifica al programma della fashion week parigina. L’allerta Coronavirus non ha dunque sostanzialmente inciso sul calendario delle sfilate Hanno già sfilato alcune delle griffe più attese, come Christian Dior, Saint Laurent, Hermès, Chloé, Stella McCartney, le altre sfileranno domani. Non sono mancati gli allestimenti scenografici per la gioia dei presenti. Le uniche due sfilate annullate a causa del Coronavirus, oltre a quelle dei marchi cinesi, sono state quelle delle label Agnes B e A.P.C.

Scelte dunque ben ben diverse da quelle fatte a Milano, dove alcuni brand hanno sfilato a porte chiuse, e in genere si respirava preoccupazione e timori. Un'edizione della Milano Fashion Week decisamente sottotono, con conseguenze pesanti per il settore.