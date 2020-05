Coronavirus, riaprono i mercati all'aperto in Lombardia. VIDEO

Coronavirus, riaprono i mercati all'aperto in Lombardia

Al via la riapertura dei mercati all'aperto in Lombardia, per i soli banchi di generi alimentari. Un servizio andato in onda su Telelombardia racconta come procede il piano. A Milano si ricomincia dal 4 maggio, altri Comuni lombardi hanno già dato il via libera, come Sesto San Giovanni. Ingresso consentito ad un solo componente del nucleo familiare, misurazione della febbre e igienizzazione delle mani per accedere all'area. Ancora pochi i clienti, anche per lo scarso preavviso, ma è un inizio.