Coronavirus: Sala, l'appello agli stranieri "Pronti a darvi il benvenuto"

Il sindaco Beppe Sala in un video sulla sua pagina Facebook ha voluto rivolgere un invito agli stranieri: venite a Milano, c'è un momento di difficoltà, ma non credete a notizie allarmanti date da certi media. "In questi giorni ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento - dice Sala in inglese - da tutto il mondo. Milano ha molti amici internazionali. Grazie! La sfida che stiamo affrontando in questi giorni ci ricorda l'importanza del sentirsi parte di un mondo più grande, sopportarci a vicenda, sentirci connessi. Al tempo stesso, sfortunatamente, alcuni media riportano notizie sulla situazione nel Nord Italia che non corrispondono alla realtà. Stiamo combattendo con una crisi che non conoce geografia perché questo virus è una questione sanitaria globale. Mentre facciamo il possibile per difendere la salute globale, con misure coraggiose, non smettiamo di lavorare per il futuro. Non vediamo l'ora di darvi di nuovo il benvenuto in città, con la nostra calda ospitalità, contemporaneità, cultura, design, cibo e la nostra personalità. Milano non si ferma. A presto"