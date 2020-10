Covid in Lombardia: 2419 nuovi casi. Fontana: "No a misure drammatiche"

Covid in Lombardia: 2419 nuovi casi, sette decessi

Contagi ancora in crescita in Lombardia anche se meno repentina dei giorni scorsi. I nuovi casi sono stati nelle ultime 24 ora 2.419 contro i 2.067 del giorni precedente con una sostanziale parita' di tamponi a quota 30.587. Netto calo per i decessi: oggi 7 contro i 26 di ieri. In calo anche i pazienti in terapia intensiva da 72 a 71.

Fontana: "In Lombardia no a misure drammatiche, sì a didattica a distanza"

"Chiederemo al Governo di prevedere in maniera decisa e significativa risorse compensative per quelle attivita' economiche che inevitabilmente subiranno ripercussioni dagli esiti di questa decisione condivisa da tutti i soggetti oggi seduti al Tavolo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di un incontro con i sindaci dei Comuni capoluogo, il prefetto di Milano Renato Saccone e i capigruppo in Consiglio regionale. Nel vertice sono state elaborato una serie di proposte di contrasto al covid, da sottoporre al Cts regionale in vista di una nuova ordinanza che che entrera' in vigore a partire da domani (sabato 17) e che varra' sull'intero territorio regionale.

Tra le varie proposte c'e' lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il 'contatto fisico', comprese quelle dei settori giovanili. Con i sindaci e' stato poi condiviso di rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti, vietando altresi' il consumo sul suolo pubblico. Il provvedimento della Regione prevede anche la chiusura delle Sale Gioco, Sale scommesse e Sale Bingo. Tutte le parti presenti all'incontro hanno condiviso la necessita' urgente di trasmettere al Governo un messaggio forte e chiaro sull'opportunita' di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza alternate e lo scaglionamento dell'orario di ingresso a scuola, cosi' da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale. Analoga proposta riguarda le Universita' per le quali si chiede la didattica a distanza ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti. Verra' chiesto al Governo anche un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attivita' in cui questo e' attuabile

Covid, Saccone: "Da domani controlli più incisivi e massicci"

"Da domani ci saranno piu' controlli sull'ordinanza" regionale, "ancora piu' incisivi e massicci". Lo ha detto il prefetto di Milano, Renato Saccone, al termine dell'incontro. "I controlli sono incisivi se c'e' un comportamento di adesione delle persone", ha aggiunto Saccone.

I dati di oggi nel dettaglio:





- i tamponi effettuati: 30.587, totale complessivo: 2.442.250- i nuovi casi positivi: 2.419 (di cui 191 'debolmente positivi' e 21 a seguito di test sierologico)- i guariti/dimessi totale complessivo: 84.958 (+334), di cui1.696 dimessi e 83.262 guariti- in terapia intensiva: 71 (-1)- i ricoverati non in terapia intensiva: 834 (+108)- i decessi, totale complessivo: 17.044 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.319, di cui 604 a Milano città;Bergamo: 38;Brescia: 105;Como: 190;Cremona: 32;Lecco: 64;Lodi: 55;Mantova: 31;Monza e Brianza: 183;Pavia: 120;Sondrio: 16;Varese: 158.