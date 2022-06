Delitto Mastandrea, fermo di indiziato di delitto per Giovanni Vezzali

Fermo di indiziato di delitto per Giovanni Vezzali, in relazione all'omicidio di Thomas Achille Mastrandea, avvenuto nel pomeriggio del 5 giugno a Gambolò.

Decreto dopo le dichiarazioni dell'indagato al pm

Il decreto è stato emesso dal pubblico ministero a seguito delle dichiarazioni rese dall'indagato durante l'interrogatorio tenutosi durante la notte alla presenza del difensore. Il fermato si trovato attualmente presso la casa circondariale di Pavia.

Procuratore Napoleone: "Non si trova su sedia a rotelle e non ha problemi di deambulazione"

In una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si sottolinea che ''a parziale rettifica di quanto riportato in data odierna da alcuni quotidiani, si precisa che egli non si trova su sedia a rotelle e non ha problemi di deambulazione. Sono in corso le indagini volte a ricostruire il movente del delitto e l'esatta dinamica dello stesso.

