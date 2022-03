Donna smembrata a Borno, l'ipotesi: "E' una diva del web"

Potrebbe essere di una "diva del web" lombarda il cadavere fatto a pezzi ritrovato a Borno, Valcamonica. Un delitto efferato: la donna, non ancora identificata, è stata smembrata in quindici pezzi gettati poi in quattro sacchi dell'immondizia ritrovati sul ciglio della strada domenica 20 marzo. Un delitto che sembra opera di un professionista, che ha anche bruciato il volto della donna, forse per renderne più complessa l'identificazione.

Donna uccisa e smembrata nel Bresciano: la corrispondenza dei tatuaggi

I carabinieri hanno diffuso un identikit della donna nella speranza di ottenere informazioni ed indizi. E l'attenzione si è concentrata in particolare sugli undici tatuaggi sul suo corpo. A partire da alcune segnalazioni giunte in redazione, la testata locale Bsnews ritiene di aver trovato una corrispondenza per almeno sette degli undici tattoo con quelli di un personaggio piuttosto famoso sul web. La testata non riporta il nome della presunta vittima, che sarebbe originaria di un'altra provincia lombarda. Ma fornisce alcuni ulteriori dettagli: i profili social della donna non sarebbero aggiornati da qualche tempo e lei stessa risulterebbe irreperibile. Solo coincidenze? A quanto risulta, i carabinieri hanno deciso di approfondire e svolgere ulteriori aggiornamenti.

Donna uccisa e ritrovata a Borno: l'elenco dei tatuaggi

Questo l'elenco dei tatuaggi sul corpo della donna diffuso dai militari

“step by step” sulla caviglia destra;

“wanderlust” sulla clavicola destra;

“elegance is the“ sulla schiena lato destro;

porzione di disegno sul gomito sinistro;

“be brave” sul gomito sinistro;

“fly” sul polso destro;

“V” rovesciata sulla coscia destra;

“VV” rovesciate sulla coscia sinistra;

“te” sul dorso della mano sinistra;

Tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra;

Disegno “maculato” sul gluteo destro

