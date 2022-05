Milano: due rapine in dieci minuti, in manette 26enne

Un uomo di 26 anni, brasiliano, è stato arrestato a Milano dalla Polizia con l'accusa di rapina aggravata continuata. Dopo alcune rapine in negozi di zona Sempione da parte di un uomo armato di coltello, gli agenti della Squadra mobile hanno avviato un servizio di controllo.

Fermato con un coltello da cucina e 900 euro

Il 26 enne è stato trovato con un coltello da cucina e un bottino di 900 euro dopo aver compiuto due rapine in un centro estetico di via Sebeto e in un negozia abbigliamento in piazza Virgilio a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Sono in corso accertamenti per verificare se l'uomo possa aver commesso altre rapine.