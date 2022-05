Fontana su legalità: "Errore bonus a pioggia"

"Sbagliamo oggi con la politica dei 'bonus a pioggia', le 'mance di Stato' che drogano l'economia oltre a favorire comportamenti poco virtuosi e che disincentivano il lavoro regolare - in molti casi, il lavoro tout court". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del convegno 'Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia', organizzato per il trentennale della fondazione della Dia, al Pirellone.

Fontana: "Semplificare burocrazia per agevolare aziende oneste"

"Occorre uno sguardo proiettato al futuro e un intervento istituzionale coerente e cosciente. Sviluppare sinergie con diversi attori; ricercare nuove risorse per gestire i beni confiscati; rafforzare adeguate competenze tecniche ed amministrative del personale. E soprattutto - ha aggiunto - semplificare la burocrazia: una modalità per agevolare le aziende oneste a partecipare a tutte le iniziative, i bandi, gli appalti della Pa. È evidente, infatti, che aumentare i cavilli, moltiplicare le complicazioni procedurali, altro non è che un deterrente a rispettare le regole. La semplificazione snellisce i procedimenti amministrativi, riduce o elimina la complicatezza dei processi e dunque scoraggia i comportamenti illeciti".





Leggi anche: