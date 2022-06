Freccette a Milano, in arrivo la prima "Darts Cup"

Milano Sport & Events ASD presenta la prima edizione del Milano Darts Festival, tre giorni dedicati alle freccette, alla musica e al divertimento di adulti e bambini. Sabato e domenica si disputeranno due tornei, la Milano Darts Cup, valida per la qualificazione alla Q-School PDC, e la Coppa Lombardia.

Entrambe le competizioni, con il patronato di Regione Lombardia e Comune di Milano / Municipio 6, sono organizzate insieme alla FIGF, la Federazione Italiana Giuoco Freccette, affiliata dal 1986 alla World Darts Federation.

128 giocatori si sfideranno in incontri singoli a eliminazione

Il torneo del sabato vedrà la partecipazione di 128 giocatori che si sfideranno dal pomeriggio in incontri singoli a eliminazione per arrivare all’aggiudicazione del trofeo finale e la consegna dell’ambito premio: una card per i tornei di qualificazione della PDC – Professional Darts Corporation. Quello della domenica impegnerà venti squadre, in rappresentanza di altrettanti Darts Club lombardi, che si sfideranno per la Coppa Lombardia, storica manifestazione che qualifica alla fase nazionale della Coppa Italia.

Entrambi i tornei verranno trasmessi in diretta streaming e l’evento sarà coperto dall’emittente nazionale MS Sport – canale 402 del digitale terrestre, 813 del bouquet SKY e 54 di Canalsat.

Oltre al torneo, anche il Milano Darts Festival: campi da calcetto e musica dal vivo

Oltre alle competizioni sportive, nell’area esterna del centro sportivo M6 Sport avrà luogo il Milano Darts Festival. Venti bersagli saranno a disposizione di tutti, bambini e adulti, gratuitamente, per provare a tirare i dardi, con la presenza di istruttori che insegneranno regole e tecniche di base. Alcuni di questi bersagli saranno riservati a persone con disabilità che, grazie anche al coinvolgimento di alcune associazioni della zona, potranno divertirsi durante le tre giornate.

I campi da calcetto saranno dedicati alle attività con i bambini. Tre gonfiabili professionali – di cui uno alto sette metri – saranno la peculiarità di un’area che darà la possibilità a tutti di giocare anche a calcio, seguiti dalla professionalità della scuola Futsei Milano, ASD attiva sul territorio. Non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vivo che accompagnerà i presenti durante le tre serate, con diverse band che si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

Sarà possibile mangiare durante tutto l’evento grazie alla presenza di punti dedicati allo street food. Alla fine della tre giorni di gare, parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza all’associazione Attivecomeprima Onlus, impegnata nella lotta ai tumori e nell’assistenza alle famiglie dei malati.

Milano è una delle prime città in Italia a dare risalto a questo sport. Ci sarà tanto divertimento e sarà un’occasione per ripartire dopo due anni difficili, festeggiando la fine della scuola e l’arrivo dell’estate.

Appuntamento con i nostri bersagli venerdì 10 giugno dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per la prima giornata del Milano Darts Festival. Sabato appuntamento con la Milano Darts Cup, a partire dalle ore 13:00 fino alle 24:00. Domenica si replica con la Coppa Lombardia, a partire dalla mattina fino alle 24:00

Milano Darts Festival, 10-11-12 giugno, centro sportivo M6 Sport – Via Luigi Mengoni 5/A a 100 metri dalla fermata della metropolitana MM Bisceglie.



Leggi anche: