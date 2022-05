Gara media Regione Lombardia, OMD prima all'apertura buste

L'agenzia OMD è risultata prima all’apertura delle buste della gara media di Regione Lombardia. Lo riporta Prima Online.

Candidature entro il 10 marzo, incarico da 15 milioni

La consultazione è partita all’inizio dell’anno e le domande di partecipazione sarebbero dovute arrivare entro il 10 marzo. La gara è stata indetta da ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – che deve trovare un’agenzia per la pianificazione e l’acquisto degli spazi pubblicitari per i prossimi tre anni, sia per l’offline che per l’online. L’incarico ha un valore di 15 milioni di euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 2,5 milioni in caso di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi.

Escluse dalla gara società con fatturato sotto i 7,5 milioni

Dalla gara erano state automaticamente escluse le società che avessero realizzato un fatturato inferiore ai 7,5 milioni di euro negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando. Tra i partecipanti, non figurava Wavemaker, che aveva vinto il precedente triennale nel 2018, subentrando a Starcom.

La graduatoria ufficiosa

La graduatoria del pitch attuale, che è appena stata battezzata da Aria, con l’apertura delle buste, indica al primo posto OMD, guidata da Francesca Costanzo, del gruppo Omnicom, al secondo Havas Media, al terzo Starcom e al quarto Pomilio Blumm. Resta solo da aspettare l'ufficialità dell'aggiudicazione.

