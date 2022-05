In migliaia in Duomo a Milano per l'anteprima di "Stranger Things" 4

Seduti su cuscinetti con il logo della serie, in migliaia hanno seguito ieri, giovedì 26 maggio, in piazza Duomo la prima puntata della quarta stagione di "Stranger Things", la popolare serie-tv targata Netflix

Il colosso dello streaming ha deciso di trasmettere su un maxischermo l'anteprima della nuova e attesa stagione della fiction ambientata negli anni Ottanta a Hawkins dove un gruppo di amici fa esperienza di una serie di eventi soprannaturali.

Stranger Things, oggi i primi 9 episodi della quarta stagione



Da oggi alle 9, saranno disponibili in totale sette episodi. Il Volume 2 invece – costituito da altri due episodi – uscirà questa estate. Sempre in occasione dell'uscita della stagione – dopo anni di attesa per tutti gli appassionati – sono stati organizzati per il 27 e il 28 maggio – dalle 11 alle 20 – sempre in Piazza Duomo degli eventi sempre a tema anni Ottanta.

Netflix a Milano nel 2019 con "La Casa di Carta"

Non è la prima volta che Netflix e Milano si uniscano per il lancio di una serie. Era già accaduto nel luglio del 2019, per il ritorno de "La Casa di Carta". Quella volta il maxischermo era stato posizionato in piazza Affari.

Leggi anche: