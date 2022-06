In preda all'alcol, aggredisce una coppia. Arresto un filippino nel milanese

Completamente ubriaco, ha ferito con un coltello da cucina la coppia di connazionali che viveva con lui, dopo una lite dovuta probabilmente a problemi di convivenza. Per questo, a Cesano Boscone, ieri sera, un filippino di 71 anni, incensurato, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri che sono intervenuti in via Madre Teresa di Calcutta perche' il 118 aveva segnalato una donna ferita.

La donna colpita all'addome, ricoverata al Niguarda di Milano

La donna, di 63 anni, era stata colpita all'addome ed e' stata portata all'ospedale Niguarda di Milano dove non è in pericolo di vita. Suo marito, 64 anni, è invece stato colpito alla mano ma non ha voluto essere portato in ospedale.

