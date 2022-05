Incidenti sul lavoro, tre morti in Lombardia nel giro di poche ore

Tre morti sul lavoro in Lombardia nel giro di poche ore. Vittime tre operai, impegnati in diverse attività a Milano e nell'hinterland.



Incastrato in un macchinario nel bresciano

Un operaio è morto in un'azienda agricola di Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario e quando i soccorritori sono riusciti ad estrarlo, era già morto.

Ustioni a corpo e testa per un 24enne a Caponago (Monza-Brianza)

Un ventiquattrenne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato folgorato da una scarica a 380 volt in un'azienda di Caponago. Il giovane ha riportato gravi ustioni a corpo e testa. Un suo collega di 35 anni è invece stato portato all'ospedale di Vimercate con ferite non gravi.

Operaio caduto dal diciottesimo piano a Milano

In via Eritrea poco prima delle 9,30, un operaio di 42 anni - riporta l'edizione milanese di Repubblica - è rimasto ferito nel cantiere dove stava lavorando al diciottesimo piano. In particolare durante alcune operazioni sarebbe caduto, procurandosi diversi traumi all'addome, al bacino e alla schiena.

