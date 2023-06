L'Automobile Club Milano festeggia 120 anni

Taglio del nastro nella sede di Automobile Club Milano, in corso Venezia, per la tre giorni che celebra i 120 anni dell'ente. Geronimo La Russa, presidente Acm, ha tenuto nella serata di giovedì 15 giugno a battesimo l'appuntamento accanto al presidente nazionale Aci, Angelo Sticchi Damiani, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, al governatore lombardo Attilio Fontana e al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

La Russa: "L'auto è uno strumento di libertà"

"L'auto è uno strumento di libertà", ha detto La Russa. "E di sicurezza, grazie ai corsi per i giovani", gli ha fatto eco Fontana. "Avanti con giudizio", ha poi spiegato il governatore in tema di sviluppo della mobilità e di restrizioni alla circolazione, "nel rispetto dell'ambiente ma anche dei diritti". Sala, accanto a lui, ha aggiunto: "Lavoriamo insieme. Perché quel che accadrà a Milano, poi accadrà anche in Italia". A seguire, inaugurazione della mostra "120 anni in Movimento" con fotografie iconiche della storia dei trasporti e dello sport targati Acm, evento inaugurale degli appuntamenti che si concluderanno sabato 17 con il transito delle auto della 1000 Miglia davanti alla sede di Acm.