Rcs: Cairo, gli investitori internazionali chiedono di stringere la cinghia

Rcs, dopo le resistenze sulla presidenza voto negativo sullo stipendio di Cairo da parte degli investitori internazionali

Dopo aver registrato un forte dissenso dei fondi internazionali circa la sua riconferma come presidente della quotata Cairo Communication, anche gli stipendi passati e futuri di Urbano Cairo, del consiglio d’amministrazione di Rcs da lui presieduto e guidato e dei suoi manager sono piaciuti poco ai grandi investitori internazionali. Lo si scopre leggendo il verbale dell’assemblea dell’8 maggio scorso del gruppo editore del “Corriere della Sera” chiamata fra l’altro ad approvare il bilancio 2022.

Ebbene se il bilancio è passato a maggioranza “bulgara” non così è avvenuto per il punto 2 all’ordine del giorno, la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi”, suddivisa tra una prima parte relativa ai compensi previsti nel 2023 e una seconda riguardante quelli erogati lo scorso anno, pari complessivamente a 6,1 milioni di euro. La relazione è stata predisposta dal comitato interno al consiglio d’amministrazione presieduto da Federica Caimi.