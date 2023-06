Verona, nasce la Foresta DAS: piantati 300 alberi di Paulownia

Nasce la Foresta DAS, l’opera di riqualificazione e valorizzazione del Lungadige Attiraglio

Nasce a Verona, in Lungadige Attiraglio, la Foresta DAS. Questa mattina, la Compagnia leader nel settore della tutela legale di Generali ha riunito circa 70 persone, tra dipendenti e collaboratori, in un ettaro di terreno per piantumare 300 alberi di Paulownia. L’iniziativa, patrocinata dalla seconda circoscrizione del Comune di Verona, mira a riqualificare l’area del Lungadige Attiraglio ricompresa tra il centro città e i quartieri di Saval e Parona e a contribuire al percorso verso la riduzione delle emissioni di CO₂ nell’ambiente.

Un’opera di rigenerazione urbana, realizzata in partnership con la società benefit Treebù, che rientra nell’impegno di Das volto a sensibilizzare i propri agenti, i clienti e l’intera comunità in cui opera, a cominciare da quella dei propri dipendenti, sui temi ambientali e sull’importanza fondamentale delle piante. La Paulownia è un albero molto utilizzato nei programmi di riforestazione poiché cresce velocemente (5-6 metri in un anno), ha un altissimo potere di assorbimento di CO₂, bonifica il suolo e ha un'ottima resistenza a parassiti e condizioni climatiche avverse. Inoltre, produce legno pregiato che garantisce più cicli di utilizzo, ed è quindi per sua natura particolarmente sostenibile.

“Per noi di Das è un orgoglio presentare un’iniziativa concreta sul nostro territorio, che testimonia ancora una volta il nostro impegno ambientale e sociale, orientato al bene del Pianeta e della collettività" ha commentato Roberto Grasso, Director & General manager di Das. "Quello che stiamo facendo oggi, la creazione di un polmone verde nel cuore di un’area urbana, è infatti un’azione tangibile che, attraverso la compensazione, concorre alla progressiva riduzione del nostro impatto ambientale. L’obiettivo, anche grazie al supporto di società come Treebù, è quello di contribuire, in modo sostenibile, alla valorizzazione del nostro territorio e, attraverso il diretto coinvolgimento delle persone, all’educazione ai temi di sostenibilità e al ruolo delle piante, che rappresentano un alleato fondamentale nella lotta al riscaldamento climatico e dimostrano una straordinaria capacità di rispondere ai cambiamenti dell’ambiente.”

L’iniziativa di DAS prevede anche un riconoscimento per le Agenzie che, nel corso dell’anno, si saranno distinte con comportamenti sostenibili, come l’utilizzo di SDD per il pagamento elettronico e la firma OTP, innovativa procedura che permette la firma di un documento tramite smartphone, eliminando l’uso della carta. Infatti, un centinaio di piante della nuova foresta cittadina verranno destinate ad altrettante agenzie tra le più sostenibili: ciascuna potrà seguirne la crescita in tempo reale attraverso una dashboard digitale dedicata e interattiva.