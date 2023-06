Clamoroso: Salvo Sottile lascia I fatti vostri e approda al prime time di Rai2

Salvo Sottile lascia "I fatti vostri" e va al prime time di Rai 2





Salvo Sottile lascia "I fatti vostri" per approdare in prima serata su Rai 2 con un programma di crime e politica. Dietro alla scelta del conduttore c'è a regia del potentissimo agente Beppe Caschetto che ha deciso di dare un taglio netto con il passato. Così, nonostante il tentativo in extremis del regista Michele Guardì - che ha pranzato con Sottile all'Hilton insieme alla capo autrice Giovanna Flora - i Fatti vostri avrà un nuovo conduttore. "Voglio bene a Michele - avrebbe confidato il conduttore agli amici - ma l'occasione che mi si presenta è troppo ghiotta".

Chi al posto di Sottile? Tiberio Timperi che è stato ingaggiato a tempo record. Nella prossima edizione probabilmente sarà accanto ad Anna Falchi (anche se non si esclude un colpo di scena con una donna a sorpresa). TT, come lo chiamano in Rai, lascia dunque "Uno Mattina in Famiglia", nonostante un buon clima con le colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli e risultati ragguardevoli in termini di share. Al suo posto arriva Beppe Convertini. Infine, è durata lo spazio di poche ore la suggestione su Barbara d'Urso. Il pomeriggio di Rai 1, dunque, andrà a Caterina Balivo.