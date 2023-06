Rai, clamoroso: Barbara D'Urso in trattativa. Merlino al posto di Palombelli

Barbara D'Urso a colloquio per un posto in Rai





Sembrava che dovesse arrivare in Rai alla prima serata di Rai 2, il fatidico giovedì. E invece Myrta Merlino conduttrice de "L'aria che tira" su La7 abbandona il suo quotidiano e passa, come riferisce ad Affari un dirigente del nuovo corso meloniano, al posto di Barbara Palombelli a Rete 4 a fare la stessa cosa che faceva su La7 in concorrenza con Lilli Gruber. In questi minuti la conduttrice ha ufficializzato l'addio alla tv di Cairo. Myrta deve tutto al suo agente Lucio Presta che ha perfezionato l'operazione. Ma non è tutto.

In casa Rai sembra confermato lo scoop di Affari che anticipava l'arrivo di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 sostituendo Serena Bortone, che negli ultimi tempi non brilla per ascolto a differenza di Alberto Matano assoluto e incontrastato sovrano dello share rai con la sua "Vita in diretta" ieri al 27 per cento. Pur sicura la presenza di Balivo vi riferiamo una indiscrezione che arriva dal settimo piano nobile della Rai. La casella del pomeriggio è la sola totalmente segreta perché a sostituire Bortone sarà, dicono, un nome fortissimo. E la Balivo potrebbe non essere tanto forte quanto (tenetevi forte) l'arrivo di Barbara D'Urso che avrebbe avuto nei giorni scorsi alcuni colloqui riservati al vertice di Viale Mazzini.

Di sicuro c'è solo che a decidere oggi in Rai c'è unicamente Roberto Sergio, l'ad che molti vorrebbero ancora in carica anche tra un anno. Stimato dalla politica a 360 gradi, trasversale perché tecnico e competente, Sergio è apprezzato dai mercati cosa non facile in una azienda complicata come la Rai. Altre news in anteprima. Parte lunedi il palinsesto estivo con Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo a "Uno Mattina Estate" quotidiano, al via anche "La vita in diretta estate" con Gianluca Semprini e Nunzia de Girolamo.