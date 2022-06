L'uscita di Calenda che spiazza i calendiani. Rumors

L'uscita di Carlo Calenda su Letizia Moratti, che sarebbe un ottimo candidato per Regione Lombardia, ha spiazzato profondamente i calendiani, impegnati in una battaglia contro il Movimento Cinque Stelle per cercare di convincere Carlo Cottarelli a candidarsi contro probabilmente Attilio Fontana.

Il sondaggio di Letta su Cottarelli (ma non sui candidati dei Cinque Stelle)



Un convincimento tanto profondo che il Partito Democratico nazionale, guidato da Letta, ha fatto un sondaggio, per adesso non noto, nel quale si testa la forza di Cottarelli (ma, secondo rumors di Affari Italiani Milano, non di quella di candidati dei Cinque Stelle) al fine di dimostrare che Cottarelli è l'unico, vero sfidante da opporre al centrodestra.

Calenda mette a disagi i propri consiglieri regionali e non



Carlo Calenda, invece, gettando Letizia Moratti nell'agone non fa altro che sparigliare. Va da una parte , ad alimentare il disagio dei propri consiglieri regionali, e non solo, che da tempo sono impegnati in una battaglia contro l'assessore alla Sanità di Regione Lombardia, dall'altra alimenta le voci che vorrebbero Letizia Moratti impegnata nella costituzione di una propria lista.

Si attende una presa di posizione di Moratti o del centrosinistra



Una voce uscita mesi fa sui giornali ma che poi non si è concretizzata in nulla e che è rimasta una teoria. A questo punto si attende una presa di posizione di Letizia Moratti o del centrosinistra. Altrimenti le voci si faranno sempre più incontrollate.



