La bella campagna The Covid Dilemma e l'insopportabile contestazione di tutto

Un mese e mezzo fa parlavo con un imprenditore davvero molto famoso, che ha una azienda che fattura un centinaio di milioni di euro, e che - essendo nel settore automotive, dunque quelli che producono pezzi per auto e moto - sta subendo una crisi particolarmente forte. Comunque, mi spiegava che, come tantissimi, ha aderito al bonus per le aziende che si fossero messe in regola con i DPI, ovvero mascherine eccetera. Il bonus prevedeva un concorso alle spese da parte dello Stato del 60 per cento fino a un massimo di 60mila euro. Lui, ovviamente, ne aveva spesi quasi 250mila, e così aveva mandato la richiesta. Il problema è che il fondo era troppo piccolo per tutti i richiedenti. Risultato? Ha preso poco più di 6mila euro su 250mila. Per una azienda di quelle dimensioni, è come se lo Stato rimborsasse a una famiglia 200 euro in un anno. Grazie, ma sembra una presa in giro. Potrei farne a decine di questi casi, per dire che le varie parole oggi sui "ristori" per i ristoratori - un bisticcio in termini, peraltro - suonano false come una banconote da tre euro. Ma c'è di più. Perché l'ideologizzazione sta toccando vette altissime. A Napoli scendono in piazza contro De Luca. Al netto che i campani De Luca l'hanno votato con percentuali bulgare, e prima o poi qualcuno - noi compresi - si dovrà prendere le responsabilità del proprio voto, al netto di questo la protesta aveva un motivo: con il coprifuoco mezza città che vive di pizze, ristoranti eccetera, chiude. E chiude per la seconda volta in dodici mesi. Una tragedia. Ora, invece di discutere seriamente di questo che è un problema, e un problema grosso non solo per Napoli, dove fanno la voce grossa, ma in tutta Italia, si va a dire che a Napoli l'intera manifestazione, vergognosa per la sua violenza, è stata organizzata dai neofascisti. Quindi: terroni e pure neofascisti, al rogo tutti! Incredibile. E ancora, sempre per l'ideologia: la sinistra milanese e lombarda crocifigge Fontana perché ha deciso la didattica a distanza nelle scuole superiori. Poi Conte fa lo stesso, al 75 per cento. Qualcuno prova il 25 per cento di vergogna? Assolutamente no. E ancora: l'Ospedale in Fiera, quello costruito con soldi privati e non pubblici, quello che non doveva aiutare e non sostituirsi agli altri poli ospedalieri, adesso è entrato in funzione. Se le curve vanno così, e speriamo di no, sarà mezzo pieno in una settimana. Hanno fatto titoli su titoli, pezzi su pezzi sul fatto che l'ospedale fosse inutile. Ovviamente adesso vanno a cambiare rotta e la mettono sul medico-amministrativo: andava fatto in un altro posto, dove sono i conti, eccetera. Intanto però là dentro i pazienti hanno un letto, e non certo con i soldi di chi sta protestando, perché nelle mie lunghe interlocuzioni su Facebook e politiche non ne ho ancora trovato uno. L'ultima follia riguarda una pubblicità, secondo me bellissima ed efficace, di Regione Lombardia. E' il "dilemma Covid" e cerca di sensibilizzare i cittadini, di parlare anche i giovani con delle domande choc. Guardatela, è bella. Davvero. Non so chi l'abbia pensata, ma chi l'ha fatto ha avuto ottima sensibilità. Anche qui, si va a contestare perché Regione Lombardia ha fatto questa campagna. Quindi, va bene Conte quando contatta Ferragni e Fedez, non va bene se a cercare di sensibilizzare è Fontana. Ma vale anche l'inverso eh, perché alcune misure prima varate dai governatori di centrodestra per il centrodestra sono genialate, e poi Conte fa lo stesso ed è un cretino. Così però non se ne esce più. Assolutamente. Torniamo in noi: se si promettono ristori ai ristoratori non devono essere una presa in giro, un ospedale in più è sempre meglio che un ospedale in meno, una campagna di sensibilizzazione in più è meglio di una in meno, se una misura è giusta rimane giusta chiunque la vari, e così discorrendo.