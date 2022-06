La Scala inaugura la stagione con Godunov. Meyer:"No caccia alle streghe"

Come già si sapeva, la Scala di Milano inaugurerà la prossima stagione lirica il 7 dicembre con Boris Godunov, capolavoro del russo Musirgskij. Una scelta fatta da anni che il sovrintendente Dominique Meyer difende come quella di avere interpreti russi come Anna Netrebko.



Dominique Meyer: "Non sono per la caccia alle streghe"

"Non sono per la caccia alle streghe - ha detto alla conferenza stampa di presentazione - Non sono per la cancellazione delle opere russe e quando leggo Puskin non mi nascondo".

Leggi anche: