Lo arrestano per tentata rapina, lui nasconde la pistola nel boxer

Rintracciato in un centro commerciale a Busnago (Mb) dai carabinieri che dovevano arrestarlo, un 24enne di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è stato trovato con una pistola con matricola abrasa nascosta nei boxer. L'arma, una Beretta calibro 7.65, aveva il caricatore inserito e cinque proiettili.

24enne arrestato per porto abusivo d'arma da fuoco



Il 24enne è stato così arrestato in flagranza per porto abusivo d'arma da fuoco. Reato che va ad aggiungersi alla tentata rapina, lesioni personali e tentato furto con strappo in concorso che avevano determinato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecco.



L'uomo avrebbe puntato la pistola a un 17enne per farsi avere soldi



L'episodio contestato al 24enne risale al pomeriggio dello scorso 27 marzo, all'interno della Stazione ferroviaria di Cassago Brianza (Lecco), dove tre minorenni avevano subito un tentativo di rapina. Secondo l'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Cremella, il 24enne aveva puntato la pistola alla tempia di uno dei tre, un 17enne residente in provincia, nel tentativo di farsi consegnare da lui soldi e cellulare e, dopo il rifiuto del giovane, lo aveva colpito con il calcio della pistola. A quel punto era intervenuto un complice, ancora non identificato, che con un tubo metallico aveva a sua volta colpito la giovane vittima, che era riuscita però a scappare.

