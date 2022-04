Lombardia, Dia: usura investimento per la criminalità

Lombardia, Dia: usura e immigrazione clandestina

"Il core business dei gruppi stranieri in Italia è incentrato sul traffico di droga ma sono significativi per dimensioni e pericolosita' anche la tratta di esseri umani e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". E' quanto emerge dall'ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, che sottolinea in primis la crescente pericolosita' dei sodalizi nigeriani, "inseriti a pieno titolo nel narcotraffico utilizzando una complessa rete di corrieri 'ovulatori' che introducono nel territorio nazionale eroina e cocaina avvalendosi dei normali vettori aerei e terrestri oppure sfruttando le rotte dei flussi migratori irregolari".

Dia: dal traffico di essere umani alla droga

La criminalita' nigeriana e' dedita anche al traffico di esseri umani legato allo sfruttamento della prostituzione e all'accattonaggio forzoso oltre che alla falsificazione di documenti, alla contraffazione monetaria, alle truffe e frodi informatiche. La criminalita' cinese presenta "una struttura sostanzialmente gerarchica le cui connotazioni sono incentrate su relazioni di carattere familiare e solidaristico. In taluni casi sono emersi accordi di tipo funzionale con organizzazioni italiane o la costituzione di piccoli sodalizi multietnici volti alla gestione della prostituzione, alla commissione di reati finanziari e al traffico di rifiuti". I reati principali commessi all'esterno dell'alveo etnico risultano essere "la contraffazione, il traffico e lo spaccio di metamfetamine, i reati finanziari e le illecite movimentazioni di denaro, la gestione di giochi e scommesse clandestine". Il settore di interesse prevalente per la criminalita' albanese e' quello del traffico di sostanze stupefacenti "sebbene risulti attiva anche nel traffico di armi, nella tratta di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione talvolta in accordo con organizzazioni rumene e nigeriane".

Lombardia: usura investimento capitalistico per la mafia



'I prestiti a tassi di usura e il loro recupero con modalità estorsive continuano ad essere reati di non facile e immediata rilevazione in Lombardia. A renderli impercettibili come più volte evidenziato è la ritrosia alla denuncia da parte delle vittime. Con riguardo al primo semestre 2021 va evidenziato che il reato di usura rappresenta senz'altro un investimento capitalistico per le organizzazioni mafiose in quanto il provento delle attività illecite costituisce il capitale di partenza per generare ulteriori profitti senza trascurare la possibilità di riciclaggio mediante canali legali e illegali dei capitali illecitamente accumulati''. E' quanto emerge dalla relazione semestrale della DIA, relativa al primo semestre del 2021. ''La tendenza infatti è la realizzazione di un prestito che viene mascherato tramite false fatturazioni emesse da società di copertura. In tal modo i ricavi vengono contabilizzati all'interno dei bilanci societari andando a costituire un patrimonio apparentemente lecito - si legge nella relazione - Inoltre con l'usura l'organizzazione mafiosa può richiedere a un imprenditore insolvente in cambio della somma a suo debito la cessione di quote societarie o dell'intera impresa. Si tratta di uno schema classico e collaudato che consente ai sodalizi di mettere a punto la propria strategia di espansione nel perimetro dell'economia paralegale''.

