Eni, Calvosa: "Siamo sempre proiettati al futuro"

Eni, il volume “Noi Eni” attinge a oltre 5000 immagini dell’Archivio fotografico dell’azienda

È stato presentato ieri a Milano “Noi Eni”, il volume fotografico creato da Eni e pensato per condividere e raccontare i valori fondanti dell’azienda attraverso immagini e brevi testi. Il volume è costellato dalle parole-chiave della filosofia aziendale: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione. Esse vengono argomentate attraverso l’ausilio di oltre 5000 immagini, tratte dall’Archivio fotografico dell’azienda. Un viaggio dunque che parte dalla fondazione dell’azienda e che ne ripercorre le tappe, le emozioni e le sfide, che mette in luce la trasformazione di Eni nel tempo e la sua capacità di adattarsi al cambiamento, guardando al futuro. Ma il libro non racconta soltanto 70 anni di storia di Eni: ripercorre anche quella che è la storia dell'Italia, fotografa e pone al centro la cultura e le persone, un patrimonio inestimabile.

Durante l'evento la Presidente di Eni Lucia Calvosa ha commentato: "Attraverso le immagini il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte dalle origini della storia di Eni e prosegue fino ai giorni nostri, sino a toccare il fututo. Immaginare, condividere e trasformare sono tre verbi che all'interno del volume vengono declinati in una pluralità di valori che contraddistinguono le donne e gli uomini di Eni. Noi Eni".

L’intervista di affaritaliani.it a Lucia Calvosa, Presidente di Eni

L’evento, tenutosi presso la Fondazione Eni “Enrico Mattei” di Milano, ha visto la presenza della Presidente di Eni Lucia Calvosa, del Consigliere di Amministrazione Fondazione Eni Giulio Sapelli, della Responsabile Cultura d’Impresa Eni Lucia Nardi e del manager e autore di “Heritage marketing” Marco Montemaggi.

Durante l'intervista ad affaritaliani.it, la Presidente Lucia Calvosa ha dichiarato: "Volevamo creare un volume che in qualche modo ripercorresse la storia di Eni, che è sempre proiettata verso il futuro. Infatti una delle parole chiave del volume è quello di immaginare: bisogna sempre avere, come il fondatore Enrico Mattei, una visione e quindi guardare lontano, dove gli altri non vedono. Da qui l'innovazione e la tecnologia, che oggi caratterizzano tutta l'attività di Eni".

In merito proprio al futuro, Calvosa ha parlato di Eni come un'azienda che si trasformerà ancora e che punta alla decarbonizzazione: "La trasformazione che stiamo vivendo ci porterà ad essere una Società diversa da quella che è nata 70 anni fa".