Lombardia, Fontana: "Stop ai guanti sui mezzi pubblici"

"Guanti addio sui mezzi pubblici ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia": lo annuncia su facebook il governatore lombardo Attilio Fontana. Che aggiunge: "Rincuorato dai pareri scientifici e dalle nuove raccomandazioni dell'OMS, ho assunto la decisione di togliere l'obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile, ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani. Ci apprestiamo a tornare alla normalità, con piccoli passi, evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi. Procediamo coesi per il bene di tutti, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere".