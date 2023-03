Lombardia, il capogruppo FI Figini: "Formazione, lavoro, rigenerazione"

"Formazione e lavoro, welfare, sanità territoriale e rigenerazione urbana sono le priorità su cui il nostro gruppo si concentrerà maggiormente. Parliamo di ambiti strategici per la crescita della Lombardia su cui saranno sempre più necessari investimenti mirati, in continuità con i risultati della scorsa legislatura”. Lo ha dichiarato Fabrizio Figini, Presidente del gruppo di Forza Italia, a margine del primo Consiglio Regionale della legislatura.

“È un onore per me poter rappresentare Forza Italia in Consiglio Regionale come capogruppo. Per questo ringrazio ancora il nostro Presidente Silvio Berlusconi, la Coordinatrice regionale Licia Ronzulli e i colleghi del gruppo che mi hanno indicato all’unanimità. Ora ci aspettano cinque anni di lavoro che daranno grandi risultati per la nostra Lombardia” ha concluso Figini.