Lombardia, nel weekend 500 gazebo della Lega

Lombardia, La Lega sarà in oltre 500 piazze lombarde

La Lega, tra sabato e domenica, sara' in oltre 500 piazze lombarde per informare i cittadini sui referendum della giustizia. A sarà noto e' il coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti: "Per questo sabato e domenica, e poi anche successivo il fine settimana, saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e gazebo, dove i cittadini lombardi troverete i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio per dare informazioni e confrontare su problemi o necessita' dei singoli territori, per portare avanti la campagna tesseramento del 2022, ma soprattutto per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno".

Lombardia, Lega: vogliamo rompere il muro del silenzio

" Ci prepariamo - aggiunge Cecchetti - ad una grande mobilitazione in questa fine settimana, per informare i cittadini sui cinque cittadini quesiti referendari, distribuire volantini e materiale informativo per consentire a ogni cittadino di farsi una propria idea. Vogliamo rompere il muro del silenzio attorno al referendum sulla giustizia, come Lega vogliamo approfondire i cittadini e convincerli a votare Si' il prossimo 12 giugno per cambiare la giustizia e affrontare uno dei piu' grandi e finora insoluti problemi del nostro Paese".

Leggi anche: