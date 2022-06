Lombardia, Salvini: futuro? E' tornata locomotiva d'Italia

"Vedro' il presidente Fontana stamattina e dopo due anni di pandemia tutti i numeri dicono che la Lombardia e' tornata ad essere la locomotiva d'Italia, il peggio e' alle spalle". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a 7Gold, rispondendo a una domanda sul futuro della regione Lombardia.

Lombardia, Salvini: abbassare la soglia di punibilità

"Stiamo parlando di baby gang straniere che sono in azione anche in altre citta'. Hanno rotto le scatole agli alpini additati vigliaccamente per presunte molestie che poi non sono state denunciate" e poi ci sono "queste baby gang che si organizzano sui social e sanno di non rischiare nulla perche' minorenni. Non sarebbe male abbassare la soglia di punibilita' di alcuni anni per alcuni reati gravi, ad esempio i reati sessuali, perche' e' ora di smetterla, non e' che se hai 15 anni e sei figlio di immigrati hai diritto di fare quello che vuoi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a 7Gold, in merito a quanto accaduto a Peschiera del Garda.

