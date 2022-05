Madame live a Milano, lanci di reggiseni sul palco. VIDEO

Madame live a Milano, lanci di reggiseni sul palco

Lanci di reggiseni nelle due tappe milanesi del concerto di Madame, la giovane cantautrice nota per la presenza a Sanremo 2021 con il brano "Voce".

Durante i due concerti all'Alcatraz di mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, la rapper vicentina ha mandato in estasi i fan e, in particolare, le fan che, come per le più grandi star del rock, si sono spogliate dei loro reggiseni e li hanno lanciati sul palco.

Madame, la rapper condivisa da Cristiano Ronaldo

Madame, nome d'arte per Francesca Calearo, ha iniziato a farsi conoscere nel 2019 con il brano "Sciccherie", condiviso su Instagram da Cristiano Ronaldo. Ma il singolo che l'ha proiettata al successo è sicuramente "Voce", presentata durante l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, dove si è classificata all’ottavo posto. Il 19 marzo 2021 è uscito il suo primo album intitolato "Madame", i cui brani sono stati eseguiti durante i due live all'Alcatraz di Milano.