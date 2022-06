Maxirissa e molestie sul Garda, decine di ragazzi identificati

Sono decine i ragazzi identificati dopo la gigantesca rissa sul lago di Garda avvenuta tra Peschiera e Castelnuovo del Garda (Verona) il 2 giugno, durante un raduno convocato su Tik Tok. Violenza a cui sono seguite molestie contro un gruppo di ragazze sul treno che le riportava a Milano.

Maxirissa e molestie sul Garda, Fontana: azioni schifose

"Azioni schifose" e "di una gravita' inaudita": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato cosi' la maxirissa avvenuta in spiaggia a Peschiera del Garda e le molestie a un gruppo di ragazzine sul treno per Milano. "Nel riguardare i Tg nazionali mi convinco sempre piu' che i fatti avvenuti a Peschiera del Garda e sul treno per Milano siano di una gravita' inaudita. Mi riferisco ovviamente innanzitutto all'aggressione nei confronti delle ragazze. Azioni schifose e vili' ha scritto. "Pazzesche, poi, le scene di violenza verificatesi nella localita' turistica gardesana. Solidarieta' alle ragazze coinvolte e un ringraziamento agli agenti delle Forze dell'Ordine intervenuti. Con la speranza - ha aggiunto - che per entrambe le situazioni sia fatta giustizia e i responsabili paghino con pene esemplari".

