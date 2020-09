Metro4, le talpe hanno finito di scavare le gallerie. Maran: "Lavoro titanico"

Metro4, le talpe hanno finito di scavare le gallerie

L'ultimo tratto dell'ultima galleria della M4 la metropolitana milanese che colleghera' San Cristoforo all'aeroporto di Linate ha ceduto sotto la potenza dell'imponente talpa escavatrice alta oltre 9 metri. Ad attenderla, alla stazione Solari, c'erano il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore alla Mobilita' e Lavori pubblici Marco Granelli, il presidente di M4 spa Fabio Terragni e Guido Mannella di Webuild spa, presidente di CMM4. Una "iniezione di ottimismo" che regala energia, come ha osservato il primo cittadino. Nonostante lo stop ai lavori imposto dal covid "Siamo in condizione di completare e di potere aprire" la prima tratta da Linate a Forlanini "in primavera del 2021", ha detto Sala precisando pero' che la valutazione andra' fatta in base al traffico aereo, che al momento e' in calo nel city aeroport. "Non voglio fare un'apertura per il gusto di aprire e dalle valutazioni che abbiamo il rapporto tra costi e benefici e' troppo penalizzante per la citta'" ha detto il sindaco che ha "sentito anche i vertici di Sea ed e' ancora molto difficile fare previsioni oggi sul trasporto aereo fra 6 mesi".

Dopo il tratto di Linate e Forlanini, "e' prevista a fine del 2022 l'apertura fino a San Babila, nell'estate del 2023 quella di tutta la linea tranne le tre fermate di Sforza, De Amicis e Sant'Ambrogio che apriranno a fine del 2023, se non ci saranno altri ritardi, a causa dei ritrovamenti archeologici" ha spiegato il sindaco Sala. Oggi, dunque, e' finito il viaggio nel sottosuolo di Milano delle TBM (Tunnel Boring Machine, fresa meccanica) per la nuova linea metropolitana M4, con il breakthrough della prima delle due talpe e 620mila metri cubi di scavi lungo i 9.200 metri delle due gallerie nella tratta centro. Lavori che hanno visto all'opera nel complesso 1.500 persone. La complessa gestione di 600 mezzi transitati ogni giorno, 15.000 in un solo mese, in un contesto fortemente antropizzato, e l'accurato sistema di smaltimento del materiale hanno permesso di limitare gli impatti sulla vita legati alla realizzazione di un progetto imponente con 56 cantieri aperti anche nel centro di Milano. La linea sara' lunga nel complesso 15 chilometri con 21 stazioni e attraversera' in soli 30 minuti il centro storico della citta', collegando il quadrante Est (aeroporto di Linate) con il quadrante Sud-Ovest, fino alla stazione di San Cristoforo.

M4, Maran: "E' stato un lavoro titanico"

"Oggi - scrive l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, su Facebook - le talpe (nome tecnico TBM) hanno finito di scavare le gallerie della Metro4 Milano. Un lavoro titanico, tutti possiamo intuirlo, ma avere avuto il privilegio di seguire per alcuni anni il completamento di M5 e l'avvio dei cantieri della 4- linea blu mi ha fatto comprendere meglio quanto in un'opera così grande ogni cosa non sia scontata, tutto vada rivisto più volte e approfondito, e di come si sia comunque sempre a rischio di nuove variabili da affrontare." "Cambiano nei decenni le tecnologie - prosegue Maran - fortunatamente si riducono i rischi e si piange l'operaio morto qualche mese fa (unico decesso sul lavoro legato alle due metropolitane costruite negli ultimi anni) ma la fatica, la competenza, la passione di migliaia di lavoratori coinvolti resta sempre decisiva." "Tra qualche anno questa linea sarà di tutta la città, la useremo come le altre senza pensare ai prodigi tecnici e alle fatiche profuse per realizzarle, per cui oggi la festa e il grazie è tutta per coloro che la stanno costruendo", conclude l'assessore.

M4, la soddisfazione di Sala sui social

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha manifestato sui social la sua soddisfazione per la fine dei lavori di scavo delle gallerie: "Con l’arrivo oggi delle due talpe al parco Solari - scrive Sala su Facebook - abbiamo terminato lo scavo delle gallerie della M4, un percorso di 15 chilometri complessivi da Linate a San Cristoforo. Siamo arrivati a questo risultato dopo aver realizzato, nell'ultimo anno e mezzo, i 9 chilometri della tratta del centro città, partiti nel marzo del 2019 dalla Stazione Tricolore. Un lavoro poderoso, compiuto dalle due TBM che hanno scavato e posato oltre 6.000 anelli prefabbricati. Ora inizia una nuova fase di lavori, con il completamento delle opere civili delle stazioni e dei manufatti, dei cunicoli di collegamento con le gallerie. Poi ci sarà la posa degli armamenti e la realizzazione degli impianti di sistema, le prove funzionali e i collaudi. È un percorso ancora lungo, ma oggi siamo arrivati a un risultato importante che ci rende fiduciosi rispetto all'obiettivo finale. E nel frattempo potremo iniziare a liberare i cantieri di superficie."