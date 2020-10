Milano: incendio in appartamento a San Donato

Uno scoppio all'interno di un appartamento di un palazzo di 6 piani in in via Antonio Gramsci a San Donato Milanese ha causato un incendio verso le 8.30. Al momento non vi sarebbero persone coinvolte nell'incidente. Sul posto oltre ai vigile del fuoco i carabinieri, ambulanze e automedica.