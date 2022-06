Milano, lite con coltellate: due feriti in gravi condizioni

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno, un uomo - secondo quanto riporta il Giorno - sarebbe stato colpito con diverse coltellate, un altro avrebbe riportato una ferita al capo, probabilmente causata da un oggetto contundente.

Il 47enne in codice giallo, il 43enne ferito alla testa



Sul posto l'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza (Areu) ha inviato tre ambulanze e un'auto medica per soccorrere i feriti. Il 47enne è stato portato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese con ferite a braccia, gambe e torace, mentre il 43enne è stato portato in codice verde all'ospedale Sacco per una ferita alla testa. Al momento non si conosce la dinamica dei fatti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I due feriti non sarebbero in fin di vita.



