Milano, prima gara podistica post-Covid a settembre a Citylife

Sarà CityLife con il suo parco il centro nevralgico della Salomon Running 2020, la prima grande manifestazione sportiva che avrà luogo a Milano dopo il lockdown causato dal COVID-19, al via domenica 27 settembre. L’attesa urban trail milanese, tra le più green e note d’Italia, si disputerà con un’edizione speciale dal titolo “Don’t Stop MI Now” che vuole rappresentare un’importante occasione di ripartenza, di nuovi inizi e di festa sportiva per la città di Milano.

La prima gara podistica del capoluogo lombardo post-Coronavirus si correrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, in totale sicurezza, lungo un percorso che attraverserà i luoghi più iconici e green di Milano e che ruoterà intorno all’area di CityLife. Protagonisti di questa straordinaria edizione all’insegna della ripartenza saranno proprio lo skyline unico e il grande Parco pubblico di CityLife, il secondo del centro di Milano, dove si correrà una gara quasi tutta su sterrato, tra percorsi e sentieri verdi, all’insegna di ampi spazi all’aperto e a contatto diretto con la natura.

Anche quest’anno il parco di CityLife sarà la sede del Villaggio Commerciale oltre che il punto di riferimento del Villaggio di gara con start e finish-line in Viale Boezio. CityLife sarà inoltre Title sponsor delle due gare principali della Salomon Running 2020: la CityLife Top Cup 18km e la CityLife Fast Cup 10km, rispettivamente la distanza più lunga e quella più veloce dell’edizione Don’t Stop MI Now”

“Siamo molto orgogliosi di poter dare un contributo importante alla Salomon Running Milano, da anni un evento sportivo di riferimento per la città che in questa edizione assume un significato ancora più rilevante perché vuole essere un momento di condivisione e ripartenza” – commenta Armando Borghi, Amministratore Delegato di CityLife. “I valori di wellbeing, socialità e connessione con la natura che caratterizzano la Salomon Running sono gli stessi che animano CityLife e che ci hanno consentito di diventare un esempio di rigenerazione urbana all’avanguardia che ha già restituito alla collettività un’area oggi fruibile da tutti e costantemente rinnovata”.

I PERCORSI DI GARA: LA CITYLIFE TOP CUP 18 KM E LA CITYLIFE FAST CUP 10KM

CITYLIFE TOP CUP 18 KM: la distanza più lunga della manifestazione, una gara competitiva con cui si torna alla origini della Salomon Running Milano, con poco asfalto e tanta natura, che partirà da viale Boezio, passerà sotto le residenze private di CityLife ed entrerà all’interno del CityLife Shopping District, per poi proseguire verso il centro congressi Mi.Co, il Portello e il Parco Industria Alfa Romeo, fino al Monte Stella e, di qui, tornare lungo via Gattamelata, attraversare il Velodromo Vigorelli e il Parco di CityLife fino all’arrivo in viale Boezio.

CITYLIFE FAST CUP 10KM: la gara più veloce, non competitiva, che segue lo stesso percorso della 18km fino al 5km, dove il percorso ritorna verso Viale Boezio, senza passare dalla montagnetta di San Siro e dal centro sportivo XV Aprile.

Completano l’edizione 2020 la Monzino Run 5 km, un percorso adattato agli urban runner meno esperti e ai neofiti, sviluppato interamente intorno a CityLife, da viale Boezio con passaggio tra le residenze private, il CityLife Shopping District, il centro congressi Mi.Co. e il Velodromo Vigorelli, con ritorno verso il Parco di CityLife e la finish-line.

Le iscrizioni potranno raggiungere, in linea con le nuove direttive di sicurezza, un massimo di 4000 atleti. Maggiori informazioni per iscriversi e tutti gli aggiornamenti sulla Salomon Running Milano 2020 sono consultabili sul sito www.runningmilano.it.