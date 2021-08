Milano, Salvini non si candida alle comunali. E' la prima volta dal 1993



Fuga dalla città. Anche Matteo Salvini non si candiderà capolista a Milano e neppure in posizioni inferiori. Dopo Berlusconi anche il leader leghista non sarà della partita milanese, e dunque non raccoglie la sfida di Pierfrancesco Maran per chi prenderà più preferenze. E' la prima volta dal 1993. Lo ha annunciato lo stesso leader leghista a margine di un incontro con i cittadini nella periferia milanese di Ponte Lambro, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.



"Arriveremo al ballottaggio con il sindaco Sala e poi ce la giocheremo idea per idea e quartiere per quartiere". E' la convinzione espressa da Matteo Salvini sul voto milanese di ottobre. "Sto lavorando per tutta Italia, dove voteranno 1.300 Comuni piu' le regionali in Calabria. Cerchero' di essere ovunque, ovviamente pero' da milanese, la mia citta' ce l'ho nel cuore. Stiamo lavorando per una lista fortissima. Daro' una mano a Milano, come a Roma e in Regione Calabria. Stamattina abbiamo fatto alcuni incontri e avremo una lista che punta ad essere la prima in citta'. Arriveremo al ballottaggio con il sindaco Sala e poi ce la giocheremo idea per idea e quartiere per quartiere". Quanto alla composizione delle liste, "come promesso, la meta' dei candidati Lega saranno delle professioni, senza tessere di partito in tasca e il capolista e la capolista saranno esponenti della societa' civile".