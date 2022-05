Molteni, da lunedì taser in arrivo in 9 città lombarde

Dopo Milano, Brescia e Sondrio, da lunedì 30 maggio il taser arriverà nella dotazione effettiva delle forze di polizia di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese. Con questo ulteriore passaggio, gli operatori di pubblica sicurezza dei dodici comuni capoluogo di provincia della Lombardia potranno contare su uno strumento in più per difendere la propria incolumità e quella dei cittadini: impegno mantenuto". Lo dichiara il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.

Sottosegretario Molteni: "Pistola destinata a operatori di pubblica sicurezza"

"La pistola a impulsi elettrici, in dotazione a polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di ginanza in tutta Italia - aggiunge - è destinata agli operatori di pubblica sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio, ossia a coloro che sono in prima linea, ogni giorno, per tutelare la sicurezza dei cittadini".

