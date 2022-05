Myss Keta e Malena insieme per il brano "Scandalosa"

Malena e Myss Keta duettano in un brano del nuovo album della performer situazionista milanese. Rapper dall’attitudine punk e icona pop del momento, Myss Keta ha presentato oggi a Milano il suo nuovo album "Club Topperia", in uscita il 27 maggio.

Il brano "Scandalosa": "Lo scandalo è negli occhi di chi guarda"

E come in ogni club che si rispetti, non mancano gli ospiti che animano il privè tra cui la soubrette Francesca Cipriani e la “night icon” La Baby e la pornostar Malena. Le due firmano il brano "Scandalosa" che contiene il refrain " lo scandalo è negli occhi di chi guarda...". E non poteva essere altrimenti visto il coinvolgimento della diva dell'intrattenimento per adulti, protagonista di streaptease notturni nei locali di Milano dove cura personalmente la colonna sonora degli spettacoli. Come ha confermato su mowmag anche lo storico locale "Extasia", attivo dal 1997 nel centro di Milano: "Una volta al mese è qui da noi, per tutto il 2022, con il suo spettacolo. Lei sì che ha richiamo sul pubblico."



