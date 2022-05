Omicidio Ziliani, confessa Mirto Milani: l'interrogatorio

Omicidio Ziliani, confessa Mirto Milani

Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani ha confessato l'omicidio dell'ex vigilessa di Temu', in provincia di Brescia, avvenuto l'8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio in carcere che lo stesso ha chiesto dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura.

Milani, fidanzato della primogenita di Laura Ziliani, è in carcere dal 24 settembre cosi' come Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima. Anche loro hanno chiesto l'interrogatorio. Secondo la procura, la sera del 7 maggio 2021, i tre avrebbero prima sedato Laura con benzodiazepine, poi l’avrebbero soffocata "in modo non violento" e quindi sepolta in riva al fiume Oglio. La piena del fiume - prosegue il Corriere - l’ha restituta tre mesi dopo. Agli atti c’è anche la scoperta di una seconda «buca», inutilizzata, che sarebbe stata scavata però la notte del delitto per seppellirci la ex vigilessa.

