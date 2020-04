Pandemia, saranno tutti sconfitti. E sparirà un’intera generazione politica

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Che cosa pensavate che sarebbe successo? L'abbiamo detto già settimane fa: da questa pandemia nessun politico uscirà vincitore. Non uscirà vincitore Attilio Fontana, non uscirà vincitore Beppe Sala, e neppure Giuseppe Conte. Perché i morti non tornano in vita, e le responsabilità sono intrecciate. Certo, quella sanitaria è in capo alla Regione, e su questo non ci piove. Ma le mascherine? I dispositivi medici? Chi doveva fornirli? La questione si complica. E poi, quando ci sarà la fase 2, chi assicurerà la sicurezza, gli ammortizzatori sociali, i 600 euro che sono in ritardo e che sono la prima misura, Delrio che con ammirabile tempismo decide di lanciare la patrimoniale proprio mentre tutti e proprio tutti sono impauriti per l'imminente bufera. Così, anche uno che due soldi ce li ha da parte, con la crisi che sta per arrivare e Delrio che propone nuove tasse, i soldi se li tiene in tasca e non li fa girare. Fai girare l'economia un cazzo, insomma. Ma lasciamo stare Delrio. E' tutto un gioco a somma zero. Zero come la credibilità che alla fine di questa vicenda avranno tutti. Tutti. Siamo all'inizio di una rivoluzione, questo lo dicono tutti. Quello che pochi dicono è che siamo all'inizio di una rivoluzione politica. Non penso che verranno spazzati via i partiti, ma un'intera generazione politica dai partiti, quella che sta governando. Quella che sta sulla scena, anche fossero le quasi disciolte Sardine, che genialmente intervengono chiedendo di prendere i soldi sui conti correnti degli italiani. Cercare di spiegare ai nostri concittadini chi ha votato il Mes, di chi è la responsabilità sanitaria delle Rsa, chi doveva comprare le mascherine, dividendo tra i vari livelli di governo del territorio quando ancor oggi i sindaci vengono fermati perché paghiamo troppe tasse o accusati di guadagnare troppo e invece guadagnano una miseria, ecco cercare di spiegare tutto questo non è difficile. E' semplicemente inutile. Quindi, prepariamoci a un nuovo corso. E che Dio ce la mandi buona.