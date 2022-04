Pnrr e fondi Ue, Gallera: Regioni concordi sugli strumenti

“Un’ampia convergenza da parte delle Commissioni regionali su temi di primaria importanza legati all’utilizzo ottimale delle risorse della Programmazione Comunitaria 2021/2027 e del PNRR”. E’ questa la sintesi formulata del Presidente della Commissione Programmazione e Bilancio della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito alla seduta del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni per le Politiche Europee delle Assemblee legislative.

L'evento è stato per la prima volta ospitato in Calabria, nella sede della “Cittadella regionale” a Catanzaro. A fare gli onori di casa Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che ha introdotto i lavori del Coordinamento presieduto da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il coordinamento per le Politiche europee della Conferenza delle Assemblee legislative regionali.

“Abbiamo condiviso la necessità di sostenere e supportare i Comuni, soprattutto quelli più piccoli nell’elaborazione dei bandi – ha spiegato il Presidente Gallera – attraverso qualificate competenze tecniche e professionisti preparati. Ogni singolo euro messo a disposizione dai Programmi Comunitari e del PNRR dovrà essere tradotto in opere e interventi sui territori, a beneficio delle comunità locali”.

“Particolarmente importante è stato atteggiamento assunto da tutti i rappresentanti del Coordinamento regionale – prosegue Gallera – sulla necessità di integrare o rimodulare i finanziamenti europei al fine di garantire una risposta concreta a cittadini e imprese in relazione al “caro energia”, alla difficoltà di reperire materie prime per le produzioni a prezzi ragionevoli e alla crisi economica determinata dalla guerra in Ucraina”.

Il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Montuoro, ha parlato di “un’occasione molto utile per avviare delle collaborazioni e delle sinergie con le altre Regioni, per essere maggiormente incisivi nel gestire al meglio le enormi risorse che arriveranno dall’Europa”.

Il Coordinamento ha condiviso inoltre l’idea di intraprendere una proposta di legge per normare l’applicazione dei fondi del PNRR a partire dalle iniziative prioritarie regionali nell’ambito del programma di lavoro della Commissione europea 2022, raccolte in un Dossier che è stato recepito dai partecipanti e sarà consegnato ai rappresentanti del Parlamento.

In collegamento con la riunione di Catanzaro c’era infatti il senatore e componente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, Gianmarco Corbetta.

Fra i partecipanti, anche il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Alessia Ambrosi, il dirigente Affari istituzionali ed europei, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Costanza Gaeta.

Al Coordinamento ha reso parte anche il vice presidente della Regione Siciliana e coordinatore della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, Gaetano Armao.

