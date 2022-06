Rapinata e picchiata in auto l'influencer Desirée Maldera

E' stata rapinata dell'orologio Patek Philippe e aggredita Desirèe Maldera, figlia dell'ex calciatore Aldo e influencer da 317 mila follower su Instagram. E' accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 17 in centro a Milano. La 29enne, nota per una partecipazione al reality Temptation Island, si trovava all'uscita di un parcheggio autosilo interrato di via Olona, in zona Sant'Ambrogio.

Il racconto su IG: " Un uomo sceso con viso scoperto mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l'orologio"

"Ero all'interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio - ha raccontato lei stessa in una story su Instagram -. Un uomo sceso con viso scoperto mi e' saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l'orologio. L'ho preso a morsi e non l'ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno". Il rapinatore è poi scappato in sella a uno scooter. Subito dopo l'aggressione, Maldera ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto e presentare denuncia. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

