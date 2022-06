Regionali Lombardia. Peluffo (PD): "Moratti non favorevole a Fontana bis"

"Un fatto di rilievo c'è, ed è che Moratti non è favorevole alla ricandidatura di Fontana e questo significa che anche nel centrodestra lombardo c'è la consapevolezza che in Regione non è andato tutto bene, come la Lega si ostina a dire". Così il segretario regionale del Pd della Lombardia Vinicio Peluffo sul sasso nello stagno lanciato oggi da Carlo Calenda, che vedrebbe come "ottima" una candidatura di Letizia Moratti in seno al centrosinistra se la coalizione non dovesse chiudere su Carlo Cottarelli.

Anche Peluffo boccia la sortita di Calenda

Peluffo, però, come Enrico Letta che ha parlato ai giornalisti a margine del Salone del Mobile boccia la sortita del leader di Azione. "Il centrodestra governa da tanti anni e ha commesso tanti errori. Moratti è parte integrante di quel centrodestra, e lo è stata come ministro, come sindaco di Milano e poi come vice di Fontana. Le sue politiche sono quelle del centrodestra. Noi abbiamo il compito di proporre ai lombardi un'alternativa credibile"

